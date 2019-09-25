Слуцкий: Абрамович совершил революцию в футболе, первым подняв зарплаты игрокам

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о взаимоотношениях с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.



«Я знаю Абрамовича. Тяжело назвать его своим другом, но у нас очень хорошие отношения. С ним всегда интересно поговорить о футболе. Он очень глубоко погружён во все футбольные процессы в „Челси“: ему интересны молодые игроки, академия, воспитание. Мы много говорим о футболе, только о футболе. Он очень хороший парень, очень умный, вежливый — абсолютный топ.



Абрамович совершил революцию в футболе. Считаю, что все молодые игроки должны быть благодарны ему, поскольку он изменил футбольный мир. Он первый поднял зарплаты игрокам, а сейчас каждый делает то же самое: „ПСЖ“, „Барселона“, „Манчестер Сити“. Он это начал, а сейчас все занимаются тем же», — сказал Слуцкий в интервью FOX Sports.

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