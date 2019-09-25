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Сарри: «Ювентус» увеличил количество опасных моментов, но нужно и обороняться

Сарри: «Ювентус» увеличил количество опасных моментов, но нужно и обороняться
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Брешией» (2:1) в 5-м туре Серии А.

«Мы улучшили игру в пас, больше контролировали игру, мы существенно прибавили в создании опасных моментов, но нам нужно улучшать игру в обороне.

Рэмси отлично проявил себя в роли треквартисты. Дибала показал свои способности, он хорошо взаимодействовал на скорости с Рэмси. Дибала получил небольшой ушиб, посмотрим на его состояние через пару дней.

Мы потеряли некоторых лидеров обороны: Кьелини, Де Шильо и Данило. Иногда пропущенные голы не только вина защиты. Я хочу ещё раз увидеть гол, который мы пропустили», – приводит слова Сарри Football Italia.

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