Гвардиола заступился за Б. Силву, которого заподозрили в расизме из-за мема

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал проверку Федерации футбола Англии в отношении полузащитника Бернарду Силвы, которого заподозрили в расизме из-за мема про темнокожего защитника Бенжамена Менди.



«Честно говоря, я не знаю, что произойдёт. Им следует переключить внимание на что-то ещё, потому что они не знают, что за человек Силва. Бернарду – один из самых приятных людей, которых я когда-либо встречал. Он говорит на четырёх или пяти языках, и это лучше всего показывает, насколько он открытый. А Менди вообще является одним из его лучших друзей. Они как братья.



Смысл картинки, которую опубликовал Силва, заключается не в цвете кожи. Он сфотографировал Бенжамена в детстве и связал с тем персонажем, и там действительно есть сходство. Если они хотят провести расследование и поговорить с Бернарду, думаю, он будет не против пообщаться. Но сначала нужно понять, о каком человеке вы говорите.



С белыми людьми происходит много подобных случаев. Ты просто видишь персонажа, у которого похожее лицо, и публикуешь это в своей социальной сети. Думаю, ответ Менди снял все вопросы. Они всё время шутят друг над другом. Возможно, я лишь могу посоветовать им скрывать свои аккаунты. Если что-то произойдёт из-за этого случая, это будет ошибка. Бернарду – фантастический человек. Его случай никак не связан с вопросом цвета кожи, национальности или чего-либо ещё», — цитирует Гвардиолу Goal.com.



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