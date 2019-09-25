Мама Дзагоева показала, как умеет обращаться с мячом

Бывший форвард «Крыльев Советов», а ныне популярный блогер Евгений Савин выложил видеоролик, сделанный в доме родителей хавбека ЦСКА Алана Дзагоева в Северной Осетии. В ролике мама Дзагоева показала, как умеет обращаться с футбольным мячом.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Оказывается, у мамы Алана Дзагоева есть традиция: делать пироги для ЦСКА (вручают главному тренеру), когда они прилетают во Владикавказ. На втором слайде подтверждение, что Северная Осетия — это маленькая Бразилия», — написал Савин в «инстаграме».

Дзагоев прилетел в Осетию в составе ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится во Владикавказе сегодня, 25 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск. На матч Кубка России продано более 15 тыс. билетов.