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Мама Дзагоева показала, как умеет обращаться с мячом

Мама Дзагоева показала, как умеет обращаться с мячом
Футбол / Кубок России 0

Бывший форвард «Крыльев Советов», а ныне популярный блогер Евгений Савин выложил видеоролик, сделанный в доме родителей хавбека ЦСКА Алана Дзагоева в Северной Осетии. В ролике мама Дзагоева показала, как умеет обращаться с футбольным мячом.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Оказывается, у мамы Алана Дзагоева есть традиция: делать пироги для ЦСКА (вручают главному тренеру), когда они прилетают во Владикавказ. На втором слайде подтверждение, что Северная Осетия — это маленькая Бразилия», — написал Савин в «инстаграме».

Дзагоев прилетел в Осетию в составе ЦСКА на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится во Владикавказе сегодня, 25 сентября. Начало встречи — в 18:00 мск. На матч Кубка России продано более 15 тыс. билетов.

Дзагоев вместе с ЦСКА отправился во Владикавказ на матч Кубка России с «Аланией»
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