РПЛ показала, на кого из звёзд Голливуда похожи игроки чемпионата России

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» продемонстрировала, на кого из звёзд Голливуда похожи игроки чемпионата России.

Так, по мнению РПЛ, Артём Дзюба («Зенит») имеет что-то общее во внешнем виде с Джудом Лоу, Эльдор Шомуродов («Ростов») — с Робертом Дауни-младшим, Гжегож Крыховяк («Локомотив») — с Райаном Гослингом, Марио Фернандес (ЦСКА) — с Брэдом Питтом, Матвей Сафонов («Краснодар») — с Маколеем Калкиным, Самуэль Жиго («Спартак») — с Дуэйном Джонсоном, Джордже Деспотович («Оренбург») — с Орландо Блумом, Александр Соболев («Крылья Советов») — с Джейсоном Стетхэмом.

Фото можно посмотреть в «твиттере» РПЛ.

«В этом сезоне зрелищности матчей РПЛ позавидовал бы даже Голливуд, тем более некоторые игроки смотрелись бы в кадре ничуть не хуже звёзд кино», — сказано в комментарии к посту Премьер-Лигой.