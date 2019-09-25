РПЛ показала, на кого из звёзд Голливуда похожи игроки чемпионата России

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» продемонстрировала, на кого из звёзд Голливуда похожи игроки чемпионата России.
Так, по мнению РПЛ, Артём Дзюба («Зенит») имеет что-то общее во внешнем виде с Джудом Лоу, Эльдор Шомуродов («Ростов») — с Робертом Дауни-младшим, Гжегож Крыховяк («Локомотив») — с Райаном Гослингом, Марио Фернандес (ЦСКА) — с Брэдом Питтом, Матвей Сафонов («Краснодар») — с Маколеем Калкиным, Самуэль Жиго («Спартак») — с Дуэйном Джонсоном, Джордже Деспотович («Оренбург») — с Орландо Блумом, Александр Соболев («Крылья Советов») — с Джейсоном Стетхэмом.
Фото можно посмотреть в «твиттере» РПЛ.
«В этом сезоне зрелищности матчей РПЛ позавидовал бы даже Голливуд, тем более некоторые игроки смотрелись бы в кадре ничуть не хуже звёзд кино», — сказано в комментарии к посту Премьер-Лигой.
- 25 сентября 2019
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