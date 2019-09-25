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Гогниев: «Алания» могла обыграть ЦСКА, но у «армейцев» другие скорости

Гогниев: «Алания» могла обыграть ЦСКА, но у «армейцев» другие скорости
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подвёл итоги матча 1/16 финала Кубка России с ЦСКА (1:3).

«Благодарим болельщиков, что так болели за нас. Считаю, что достойно играли. Могли играть в «автобус», но это было бы неправильно. При счёте 1:2 были моменты. Обидно вылететь из Кубка, но не обидно проиграть такому сопернику. Отмечу ЦСКА, особенно их игру впереди.

Видно, что скорости у ЦСКА другие, нужно подстраиваться, другой уровень сопротивления. С одного уровня на другой не перепрыгнешь. Может, индивидуально наши игроки не уступают игрокам ЦСКА, но игроки ЦСКА играют в такой лиге, где другая цена ошибки. Они играют в другой среде. Понравилось, что после пенальти мы продолжали играть, обсуждать судейство не хочу. Мы могли выиграть, но не получилось», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Антон Мозговой.

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