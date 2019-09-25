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Гончаренко: «Алания» использовала любое падение, свист трибун, давление на судью

Гончаренко: «Алания» использовала любое падение, свист трибун, давление на судью
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1).

«Понравилась атмосфера, этого и ожидали, очень эмоциональная игра. Понимали, что для „Алании“ это матч года. Нужно было дать игровую практику. До счёта 2:1 было напряжение. „Алания“ использовала очень много дальних передач. Любое падение, свист трибун и давление на судью.

Елеев сыграл хорошо, поддерживал атаки. Сказывается отсутствие игровой практики. Чего не хватало «Алании»? Наверное, не хватило удачи. Эпизод с пенальти? Проиграл позицию, нехватка опыта и практики, отсюда и фол в такой ситуации", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Антон Мозговой.

С турнирной сеткой нынешнего розыгрыша Кубка России можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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