Кононов ответил на вопрос о лайке Цорном поста, в котором его сравнили с Кличко
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке генеральным директором красно-белых Томасом Цорном поста, в котором его сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко, который ныне занимает пост мэра Киева. Позже Цорн убрал лайк с этого комментария.
«Не комментирую ситуацию с лайком Томаса Цорна под комментарием. Безусловно, чувствую поддержку руководства клуба», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 9-е место. В 10 матчах подопечные Кононова набрали 14 очков. В матче 11-го тура красно-белые встретятся с «Оренбургом». Матч состоится в воскресенье, 29 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под роликом с речью Кононова
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