Наставник «КАМАЗа»: понимали, как играть со «Спартаком», хорошо его изучили

Главный тренер «КАМАЗа» Михаил Белов прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Мы очень достойно выглядели в матче с топовой командой чемпионата России. Понимали, как играть со «Спартаком», но знали, что будет сложно. Нам удалось претворить практически все идеи в жизнь. Игра была хорошей, особенно во втором тайме, у нас был прекрасный момент у Стефановича. «Спартак» провёл хорошую ответную атаку и забил. Мы видели реакцию трибун, которые даже после поражения скандировали «молодцы», чувствовали энергетику. Мы вышли очень заряжёнными на игру, не позволили «Спартаку» реализовать моменты. Было сложно первые 20 минут. Скорости, конечно, другие. Мы на таком уровне ещё не играли. Потом освоились, игра была очень хорошей.

Занесём в актив этот матч. Игра была на больших скоростях, конечно, игроки ошибаются. Разница в уровне всё-таки присутствует. Конечно, такая команда, как «Спартак», должна нас переигрывать. Но, оказывается, мы на правильном пути. У нас хорошая, перспективная команда. Не исключаю, что некоторые игроки получат приглашения в другие клубы. Персонально не буду никого выделять, все сыграли хорошо.

Ничего не поменял бы, если бы знал заранее счёт матча. Мы хорошо изучили «Спартак». У нас нет достаточного резерва. Если бы Стефанович не попросил замену, мы бы и доигрывали тем составом. Считаю, мы сделали всё правильно", — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.