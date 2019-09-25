Крал: плохая серия «Спартака» закончилась, теперь начнётся победная

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

«Поле было очень тяжёлым, мягким. С «КАМАЗом» было тяжело — они очень хорошо оборонялись, здорово выбегали в атаки. Но должен сказать, что у них не было классных атак, всё было рядом с воротами, а Ребров хорошо сработал. Это не было самым худшем полем, на котором играл в карьере, но было тяжело. Понимал ли, что кричали наши фанаты? Не понимаю, но главное – я их слышал. Сегодня они были нашим 12-м игроком. Они были громче хозяев, они всегда громче. Чувствую поддержку «Спартака», конечно, на нас было давление: играли с командой второй лиги, а у нас не лучшая ситуация. Но для нам важен каждый матч, верю, что сегодня мы начали побеждать.

Сегодня была очень важная игра, мы проиграли четыре матча подряд, необходимо было начинать выигрывать. Надеюсь, продолжим побеждать. До этого мы не могли забить, это футбол – иногда такое случается, но верю, что эта плохая серия для «Спартака» закончилась, теперь начнётся победная.

Почему мы проигрывали? У нас были хорошие моменты, но мы не бьём по воротам. Мы можем весь матч контролировать мяч, можем перевернуть игру, но не создаём опасные моменты. Но сегодня мы это сделали. Что касается стандартов и голов с них, то Кононов хочет, чтобы мы играли низом, но всё зависит от того, какую игру выбрать. Иногда и с подач можно забить. Сегодня мы создали много моментов, забили, если продолжим играть так чемпионате, будем побеждать.

Я в Москве всего полторы недели, различий не много, но они есть. С каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше, верю, что всё будет хорошо", — передаёт слова Крала корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.