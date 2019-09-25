«Интер» одержал победу в матче с «Лацио», «Наполи» дома проиграл «Кальяри»

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 23-й минуте единственный гол в матче забил защитник миланского «Интера» Данило Д'Амброзио, которому ассистировал итальянский защитник Кристиано Бираги. Таким образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 5 матчей.



В других матчах тура чемпионата Италии «Наполи» дома уступил «Кальяри» (0:1), «Дженоа» и «Болонья» сыграли вничью (0:0), «Фиорентина» обыграла «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» — «Сассуоло» (1:0). СПАЛ дома проиграл «Лечче» (1:3).



Турнирная таблица итальянской Серии А доступна на «Чемпионате».