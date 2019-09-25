«Интер» одержал победу в матче с «Лацио», «Наполи» дома проиграл «Кальяри»
В матче 5-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 23-й минуте единственный гол в матче забил защитник миланского «Интера» Данило Д'Амброзио, которому ассистировал итальянский защитник Кристиано Бираги. Таким образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 5 матчей.
В других матчах тура чемпионата Италии «Наполи» дома уступил «Кальяри» (0:1), «Дженоа» и «Болонья» сыграли вничью (0:0), «Фиорентина» обыграла «Сампдорию» со счётом 2:1, а «Парма» — «Сассуоло» (1:0). СПАЛ дома проиграл «Лечче» (1:3).
Турнирная таблица итальянской Серии А доступна на «Чемпионате».
Италия - Серия А. 5-й тур
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Д'Амброзио – 23'
Италия - Серия А. 5-й тур
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 1
Кальяри
Кальяри
0:1 Кастро – 87'
Удаления: Кулибали – 88' / нет
Италия - Серия А. 5-й тур
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 0
Болонья
Болонья
Италия - Серия А. 5-й тур
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Сампдория
Генуя
1:0 Песселья – 31' 2:0 Кьеза – 57' 2:1 Бонаццоли – 79'
Удаления: нет / Мурильо – 54'
Италия - Серия А. 5-й тур
25 сентября 2019, среда. 22:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Бурабья – 90+5' (автогол)
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