Скончался адвокат Кокорина

Юрист Андрей Ромашов, представлявший интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина в ходе процесса о драках в центре Москвы, скончался на своей даче.
«Вчера ушел замечательный человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора, добрейший и сострадательный по жизни. Мой давний друг. Мы были знакомы и дружны 37 лет. Ушёл внезапно, ничто не предвещало беды и никого не было рядом. Уехал на дачу и утром был найден… Не представляете, друзья, какая это беда-бедища. Сколько людей, кроме его близких, осиротели. Поверить в его уход невозможно. Светлая память, Андрей», — написала на странице в «Фейсбуке» Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого.
Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.
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