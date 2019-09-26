16-летний новичок «Ливерпуля» установил клубный рекорд в матче Кубка лиги

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиот стал рекордсменом клуба, выйдя на матч 1/16 финала Кубка английской лиги с «Милтон-Кинс Донс», который состоялся накануне, 25 сентября, на стадионе «МК – Денбай» в Милтон-Кинс и завершился победой красных со счётом 2:0.



Юный англичанин вышел на встречу в стартовом составе мерсисайдцев. На день матча ему было 16 лет и 174 дня. Как сообщает Opta, Эллиот установил рекорд «Ливерпуля». Никто ранее в истории клуба не выходил в основе команды в столь юном возрасте.



Также Харви теперь занимает второе место в списке самых молодых футболистов, выходивших на поле в составе «Ливерпуля». Хавбек уступает только нападающему Жерому Синклейру, в сентябре 2012 года сыгравшему с «Вест Бромвич Альбион» в возрасте 16 лет и 6 дней.



Эллиот перешёл в «Ливерпуль» минувшим летом из «Фулхэма» на правах свободного агента. Красные выиграли борьбу за игрока у «Реала» и «Барселоны».

Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка английской лиги