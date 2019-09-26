Состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка английской лиги

В результате жеребьёвки матчей 1/8 финала Кубка английской лиги все представители АПЛ вместились в 6 пар.

На этой стадии турнира состоятся следующие матчи:

«Ливерпуль» — «Арсенал»

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

«Эвертон» — «Уотфорд»

«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

«Бертон» — «Лестер»

«Кроули» — «Колчестер»

«Оксфорд» — «Сандерленд».

Напомним, что базовая дата поединков 1/8 финала Кубка английской Лиги — 26 октября.

Действующий победитель Кубка — «Манчестер Сити».

Основан в 1960 году. На данный момент в турнире принимает участие 92 клуба из четырёх высших дивизионов чемпионата Англии (Премьер-лиги и трёх дивизионов Английской футбольной лиги). Начиная с сезона-2016/17 турнир называется «Кубок Английской футбольной лиги» вслед за ребрендингом названия Футбольной лиги в Английскую футбольную лигу.