«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном

«Барселона» столкнулась с санкциями в связи с нарушениями при переговорах по переходу нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в минувшее летнее трансферное окно.



Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб был оштрафован на € 300 за ранее начало переговоров с 28-летним футболистом. На тот момент француз был связан с «Атлетико» контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться. При этом в заявлении комитета говорится, что федерация футбола Испании осознает, что сумма штрафа носит символический характер.



Ранее сообщалось, что «Барселону» по делу Гризманна могут наказать дисквалификацией стадиона.



Напомним, 18 июля «Атлетико» подал жалобу на «Барселону». «Матрасники» получили за трансфер Гризманна € 120 млн – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате € 200 млн, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей «Атлетико», у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте. Однако позднее мадридский клуб отозвал жалобу.

Гризманн: сейчас «Барселона» далека от своей лучшей формы, но я ведь неплох, да?