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Матч с «КАМАЗом» стал для Зобнина 100-м за «Спартак»

Матч с «КАМАЗом» стал для Зобнина 100-м за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин провёл 100-й матч за клуб. В юбилейной для 25-летнего футболиста встрече команда победила «КАМАЗ» в 1/16 финала Кубка России со счётом 2:0.

«Поздравляем нашего вице-капитана! Желаем ему новых достижений и побед вместе со «Спартаком»!» — говорится в сообщении красно-белых в «Инстаграме».

Зобнин является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплёва. В «Спартак» хавбек перешёл летом 2016 года из «Динамо». Сумма трансфера составила € 3 млн.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями, а также получил 2 жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2024 года.

Говорят, Зобнин регрессирует. Это правда, но вина – на тренерах «Спартака»
Одну проблему точно давно пора устранить.
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