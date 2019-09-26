Матч с «КАМАЗом» стал для Зобнина 100-м за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин провёл 100-й матч за клуб. В юбилейной для 25-летнего футболиста встрече команда победила «КАМАЗ» в 1/16 финала Кубка России со счётом 2:0.



«Поздравляем нашего вице-капитана! Желаем ему новых достижений и побед вместе со «Спартаком»!» — говорится в сообщении красно-белых в «Инстаграме».



Зобнин является воспитанником тольяттинской академии футбола имени Юрия Коноплёва. В «Спартак» хавбек перешёл летом 2016 года из «Динамо». Сумма трансфера составила € 3 млн.



В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями, а также получил 2 жёлтые карточки. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2024 года.