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«Барселона» подаст апелляцию на штраф в € 300 за ранние переговоры с Гризманном

«Барселона» подаст апелляцию на штраф в € 300 за ранние переговоры с Гризманном
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» подаст апелляцию на штраф в размере € 300, который был наложен на клуб за ранние переговоры с форвардом Антуаном Гризманном, сообщает ESPN.

Ранее Mundo Deportivo сообщило о штрафе «Барселоны». По данным источника, каталонцы начали вести переговоры в тот момент, когда француз был связан с «Атлетико» контрактом, и сине-гранатовые не имели права с ним связываться.

Ранее сообщалось, что «Барселону» по делу Гризманна могут наказать дисквалификацией стадиона.

18 июля «Атлетико» подал жалобу на «Барселону». «Матрасники» получили за трансфер Гризманна € 120 млн – сумму отступных, действовавшую по его контракту начиная с 1 июля. Мадридский клуб же настаивал на выплате € 200 млн, являвшихся клаусулой до июля. По словам руководителей «Атлетико», у них имелись доказательства того, что футболист подписал соглашение с сине-гранатовыми в марте. Однако позднее мадридский клуб отозвал жалобу.

«Барселона» оштрафована на € 300 за ранние переговоры с Гризманном
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