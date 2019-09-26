РФС: надеемся, «КАМАЗ» и все ответственные будут привлечены к ответственности

Пресс-служба Российского футбольного союз прокомментировала ситуацию с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России (1:2).

Стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на гостевом секторе, где располагались фанаты красно-белых.

«Матч 1/16 финала Кубка России между ФК «КАМАЗ» и ФК «Спартак», состоявшийся 25 сентября 2019 г. в Набережных Челнах, изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча — ФК «КАМАЗ» — совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован.

Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым, нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников ФК «Спартак», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали.

Этот случай будет рассмотрен на КДК, и мы надеемся, что ФК «КАМАЗ» и все ответственные будут привлечены к ответственности. Футбол для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьёзных инцидентов не зафиксировано», — сообщила пресс-служба РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.