Чалов: не против провести всю карьеру в ЦСКА, но амбиции ведут вперёд
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что не против провести всю карьеру в «армейском клубе».
«Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
Также Чалов поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1) во Владикавказе. «Очень удивился, что на матч с „Аланией“ пришло столько зрителей, была тёплая атмосфера. Встретили пирогами, которые были очень вкусные», — сказал форвард ЦСКА.
Чалов является воспитанником «армейцев». За первую команду ЦСКА он выступает с 2016 года.
Чалов, Сафонов и Сулейманов вызваны в молодёжную сборную России
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