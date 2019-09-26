Чалов: не против провести всю карьеру в ЦСКА, но амбиции ведут вперёд

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов заявил, что не против провести всю карьеру в «армейском клубе».

«Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

Также Чалов поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1) во Владикавказе. «Очень удивился, что на матч с „Аланией“ пришло столько зрителей, была тёплая атмосфера. Встретили пирогами, которые были очень вкусные», — сказал форвард ЦСКА.

Чалов является воспитанником «армейцев». За первую команду ЦСКА он выступает с 2016 года.