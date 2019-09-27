Роналду вернулся в общую группу после повреждения мышцы бедра
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в общую группу, сообщает пресс-служба туринцев. Португалец ранее пропустил матч пятого тура Серии А с «Брешией» (2:1). У Роналду было выявлено повреждение мышцы бедра.
В текущем сезоне Роналду принял участие в пяти матчах «Ювентуса», забил два мяча и отдал результативную передачу. Контракт португальца с «Ювентусом» действует до лета 2022 года.
«Ювентус» в турнирной таблице Серии А занимает второе место, набрав в пяти турах 13 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Интер», выигравший все пять матчей.
В следующем туре туринский клуб примет СПАЛ.
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