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Погба, Марсьяль и Рашфорд могут пропустить матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Погба, Марсьяль и Рашфорд могут пропустить матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча седьмого тура АПЛ с «Арсеналом». Комментируя предстоящую встречу, главный тренер манкунианцев рассказал о состоянии травмированных.

«Травмы? Несколько человек ещё не восстановились. У Погба были проблемы с лодыжкой, он доиграл кубковый матч до конца, но было сложно. Он чувствует боль. Посмотрим, успеет ли он восстановиться.

Джонс выбыл до паузы на матчи сборных. Не думаю, что Марсьяль выйдет на поле до перерыва. Шоу восстанавливается, надеюсь, мы его увидим.

Рашфорд и Марсьяль пропустят матч? Я бы пока не стал так говорить, но исключать такой вариант не стоит. Нужно работать с тем материалом, который есть», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Погба сможет сыграть с «Арсеналом»
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