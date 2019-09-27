Каррера: повезло, что я попал в «Спартак», там в меня поверили

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от работы в России.

«Я получил отличный опыт самостоятельной работы. Я работал главным тренером, а не ассистентом. Мне повезло, я попал в такой большой клуб, как «Спартак». В меня поверили, хотя у меня не было опыта работы главным тренером. Я выиграл для клуба первое чемпионство за 16 лет, выиграл Суперкубок. Нужно поблагодарить президента «Спартака».

Работа в Италии? Буду готов рассмотреть любые варианты. Конечно, я был бы рад поработать в Италии. Но всё зависит от проекта, нужно оценить предложение, если оно поступит. Да, я работал в «Ювентусе», но был помощником Конте, который принимал решения», — цитирует Карреру Tuttomercato.