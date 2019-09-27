Родриго не примет участия в мадридском дерби

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не принимал участия в утренней тренировке команды за день до матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», сообщает Marca.
Родриго тренируется со второй командой «сливочных», которую возглавляет Рауль. Бразилец не будет включён в состав «Реала» на мадридское дерби.
Также на последней тренировке основной команды «Реала» отсутствовали защитник Ферлан Менди и полузащитник Марко Асенсио. В то же время полузащитники Иско и Лука Модрич оправились от травм. После пятничной тренировки тренерский штаб решит, включать ли Иско и Модрича в заявку на матч.
С основной командой тренировался и Марсело, но, как поясняет источник, его шансы на попадание в состав пока минимальны.
Матч «Реала» и «Атлетико» состоится 28 сентября. Начало — в 22:00 мск.
- 27 сентября 2019
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