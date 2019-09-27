Адвокат Малосолова: теперь будет унижение, если назовут конями и свиньями

Адвокат Иван Миронов, представляющий интересы болельщика Андрея Малосолова, прокомментировал решение суда. Ранее стало известно, что суд приговорил Малосолова к штрафу в размере 20 тыс. рублей за твит, в котором он назвал бывшего форварда «Спартака» Луиса Адриано «обезьяной».
«Решение суда – это глупость и непрофессионализм, судья проигнорировал верховный суд, потому что не услышали потерпевшую сторону. Прокурор не смогла объяснить известно ли Адриано о твите, который якобы его оскорбил. Унижения достоинства не возможно без личности униженного.
Если бы Андрей назвал Адриано самыми неприметными словами, то получил бы пять тысяч штрафа. А за сравнение Адриано с символом Олимпиады — 20 тыс. А теперь будет унижение, если одни назовут других конями, а те в ответ – свиньями», — передаёт слова адвоката корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 27 сентября 2019
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