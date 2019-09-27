Конте: пять побед подряд «Интера» — не случайность

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча шестого тура Серии А с «Сампдорией». Миланцы возглавляют турнирную таблицу Серии А, одержав пять побед подряд. Они опережают «Ювентус» на два балла. «Ювентус» в шестом туре сыграет с клубом СПАЛ.
«Пять побед подряд — это не случайность, у нас правильный менталитет. Но нам ещё предстоит проделать большую работу, нужно расти. Мы по-прежнему являемся новичками в этом проекте», — цитирует Конте пресс-служба «Интера».
Конте возглавил «Интер» в межсезонье. Итальянский специалист сменил на этом посту Лучано Спаллетти, под руководством которого клуб финишировал в топ-4 и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. В «Ювентусе» перед новым сезоном также сменился тренер, Маурицио Сарри был назначен наставником команды вместо Массимилиано Аллегри.
- 27 сентября 2019
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