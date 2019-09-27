Каррера: пытался выучить русский, но это нелегко

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, рассказал, как справлялся с языковой проблемой в России.
«У меня был переводчик, он говорил по-итальянски. Он был очень хорош, он мог передавать мои голосовые тона, когда я злился. Поэтому у меня не было проблем с этим. Конечно, когда мне приходилось говорить по-русски, я нуждался в его помощи. В остальных случаях я мог использовать английский.
Я пытался выучить русский язык, но это нелегко. Когда приходится выступать с эмоциональной речью перед командой, есть два варианта: либо ты должен хорошо знать язык, либо говорить по-итальянски с переводчиком. Я пользовался вторым вариантом", — приводит слова Карреры Tuttomercatoweb.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. С красно-белыми он выиграл два трофея — чемпионат и Суперкубок России.
- 27 сентября 2019
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