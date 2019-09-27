Фати и Месси не включены в заявку «Барселоны» на матч с «Хетафе»

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» определился с заявкой команды на выездной матч 7-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
В список из 19 игроков не попали нападающий Лионель Месси и Ансумане Фати, которые пропустят встречу из-за травм. Повреждения помешают выйти на поле также защитникам Жорди Альбе и Самуэлю Юмтити.
Заявка «Барселоны»
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Мусса Ваг, Серхи Роберто, Хуниор Фирпо.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур Рамос, Карлос Аленья, Френки де Йонг, Артуро Видаль.
Нападающие: Луис Суарес, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Карлес Сайоль.
Матч «Хетафе» — «Барселона» состоится завтра, 28 сентября, в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», начало — в 17:00 мск.
- 27 сентября 2019
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