В услугах Паредеса заинтересованы три клуба
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес может вернуться в Италию, сообщает Calciomercato.
Согласно информации источника, 25-летний хавбек может сменить команду уже в зимнее трансферное окно, если не убедит в своей состоятельности тренерский штаб парижан. Вероятным местом продолжения карьеры аргентинца при таком раскладе называется Серия А, где интерес к нему проявляют «Рома», «Ювентус» и «Милан». Футболист не против возвращения в Италию.
Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Ранее он также выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и «Зенит». В «Пари Сен-Жермен» полузащитник перешёл в январе текущего года. Его трансфер из «Зенита» обошёлся парижскому клубу в € 40 млн. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.
Паредес может уйти из «ПСЖ»
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