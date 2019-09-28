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Менди вступился за Сильву перед Футбольной ассоциацией Англии

Менди вступился за Сильву перед Футбольной ассоциацией Англии
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди написал в Футбольную ассоциацию Англии официальное письмо, в котором указывает информацию об инциденте с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает The Times.
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Португалец ранее в «Твиттере» сравнил своего партнера по команде с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Твит мгновенно сочли неуместным. Футбольная ассоциация Англии начала расследование в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы по подозрению в расизме.

Менди в своём письме к Футбольной ассоциации Англии указывает на то, что шуточный твит его не оскорбил, и Силва не должен быть наказан.

Силва и Менди играют вместе с 2016 года, когда оба ещё выступали за «Монако».

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