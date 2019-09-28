Клопп: Гвардиола — лучший тренер и соперник, против которого я играл

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал своё отношение к коллегам Хосепе Гвардиоле («Манчестер Сити») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), претендовавших на премию лучшего тренера года от ФИФА.
«Я очень уважаю их обоих. То, что Почеттино сделал в прошлом году — это просто невероятно, это заслуживающее внимания достижение. Он собрал свою команду кирпичик за кирпичиком.
Гвардиола? Он выиграл очень много титулов. Он — лучший тренер и соперник, против которого я когда-либо играл. Это честь, быть номинированным вместе с ним на премию лучшего тренера от ФИФА», — приводит слова Клоппа пресс-служба ФИФА.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим наставником мужских команд. В прошлом сезоне он со своей командой победил в Лиге чемпионов.
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