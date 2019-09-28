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Крал: уже два или три года слушаю русский рэп

Крал: уже два или три года слушаю русский рэп
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о предпочтениях в музыке.

«Очень люблю музыку. Так совпало, что уже два или три года слушаю русский рэп. Многих слов не понимаю, но мне нравится, как звучит русский язык. Слушаю MiyaGi, StaFFорд63, Миша Koff, Нурминский. А ещё ребята в команде советуют послушать L-One. Говорят, он в полном порядке.

Ещё обожаю скорость. До того, как меня отдали в футбол, ходил на картинг и мечтал стать гонщиком «Формулы-1». В итоге перешёл в футбол, но страсть к машинам осталась", — приводит слова Крала официальный сайт «Спартака».

Крал перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из пражской «Славии» за € 12 млн.

«Спартак», набрав 14 очков в 10 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Крал: верю, что РПЛ и «Спартак» сделают меня сильнее!
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