Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей за клуб среди итальянцев

Матч 6-го тура итальянской Серии А со СПАЛом, который начался в 16:00 мск, стал для голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона историческим.
41-летний вратарь «старой синьоры» превзошёл достижение легенды «Милана» Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне среди итальянских игроков. На счету Буффона стало 903 матча в составах «Пармы», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен». Мальдини всю карьеру провёл в «Милане» и сыграл за «россонери» 902 матча.
Интересно, что по количеству матчей в чемпионате Италии Мальдини всё ещё опережает Буффона: Паоло провёл 647 матчей, тогда как Джанлуиджи — 640. При этом Буффон два сезона в карьере не играл в Серии А. Сезон-2006/07 он провёл с «Ювентусом» в Серии В, а в прошлом сезоне выступал за «ПСЖ» во французской Лиге 1.
- 28 сентября 2019
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