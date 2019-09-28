Мамаев присутствует на матче «Ростов» — «Динамо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В роли его ассистентов выступают Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Виталий Мешков (Дмитров).
Напомним, 17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по условиям условно-досрочного освобождения. Осенью прошлого года он, нападающий Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. Позже суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении.
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