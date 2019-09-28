«Монако» — «Брест»: Головин начнёт матч с первых минут
Тренерские штабы «Монако» и «Бреста» определились с составами на матч 8-го тура французской Лиги 1.
«Монако»: Леком, Жемерсон, Бадьяшиль, Глик, Бакайоко, Балло-Туре, Головин, Фабрегас, Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.
Запасные: Бенальо, Агилар, Марипан, Силва, Оньекуру, Огустен, Кейта.
«Брест»: Ларсоннёр, Перро, Бен, Кастеллетто, Фоссюрье, Отре, Диало, Лан, Белькебла, Кур, Шарбонье.
Запасные: Леон, Дюверн, Бело, Грандсир, Баттокьо, Кардона, Менди.
Матч «Монако» — «Брест» состоится сегодня, 28 сентября, в Фонвьее на стадионе «Луи II», начало — в 21:00 мск.
«Брест», набрав 8 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (6) — 18-е.
Календарь Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».
Жардим: Головин прогрессирует, он лучше обостряет игру, нежели Фабрегас
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