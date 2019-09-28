«Монако» — «Брест»: Головин начнёт матч с первых минут

Тренерские штабы «Монако» и «Бреста» определились с составами на матч 8-го тура французской Лиги 1.

«Монако»: Леком, Жемерсон, Бадьяшиль, Глик, Бакайоко, Балло-Туре, Головин, Фабрегас, Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.

Запасные: Бенальо, Агилар, Марипан, Силва, Оньекуру, Огустен, Кейта.

«Брест»: Ларсоннёр, Перро, Бен, Кастеллетто, Фоссюрье, Отре, Диало, Лан, Белькебла, Кур, Шарбонье.

Запасные: Леон, Дюверн, Бело, Грандсир, Баттокьо, Кардона, Менди.

Матч «Монако» — «Брест» состоится сегодня, 28 сентября, в Фонвьее на стадионе «Луи II», начало — в 21:00 мск.

«Брест», набрав 8 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Монако» (6) — 18-е.

Календарь Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».