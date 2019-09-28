Гол Санчеса помог «Интеру» победить «Сампдорию» в Серии А

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Сампдория» уступила «Интеру» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе. В качестве его ассистентов выступили Даниэле Биндони и Мауро Галетто.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Стефано Сенси, которому ассистировал Лаутаро Мартинес. Через две минуты преимущество миланского клуба увеличил Алексис Санчес с передачи Сенси. На 55-й минуте разрыв в счёте сократил Якуб Янкто с паса Кароля Линетти. Через несколько минут третий гол в ворота генуэзцев забил Роберто Гальярдини.

«Интер», набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (3) — на последнем, 20-м месте.

В 7-м туре «Интер» на своём поле сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 6 октября.