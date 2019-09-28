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Гол Санчеса помог «Интеру» победить «Сампдорию» в Серии А

Гол Санчеса помог «Интеру» победить «Сампдорию» в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Сампдория» уступила «Интеру» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе. В качестве его ассистентов выступили Даниэле Биндони и Мауро Галетто.

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Стефано Сенси, которому ассистировал Лаутаро Мартинес. Через две минуты преимущество миланского клуба увеличил Алексис Санчес с передачи Сенси. На 55-й минуте разрыв в счёте сократил Якуб Янкто с паса Кароля Линетти. Через несколько минут третий гол в ворота генуэзцев забил Роберто Гальярдини.

«Интер», набрав 18 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (3) — на последнем, 20-м месте.

В 7-м туре «Интер» на своём поле сыграет с «Ювентусом». Матч состоится 6 октября.

Италия - Серия А. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 19:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
1 : 3
Интер М
Милан
0:1 Сенси – 20'   0:2 Санчес – 22'   1:2 Янкто – 55'   1:3 Гальярдини – 61'
Удаления: нет / Санчес – 46'
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