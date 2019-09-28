Смолов — о словах в перерыве: никого не хотел обидеть, это всё было на эмоциях

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

«В конце игры мне со скамейки было видно, что игрок «Зенита» сыграл рукой. Почему я сегодня не забил? Я забил, просто гол отменили. Судья находился близко к эпизоду с фолом и не зафиксировал его, поэтому мне показалось, что его не было.

Если VAR есть, то я за неё. Её нужно просто принять. Это очень важная победа над серьёзным соперником, и в таких матчах всегда очень приятно побежать.

Что касается моих слов в перерыве, то я никого не хотел обидеть, это всё было на эмоциях. Я не хотел обидеть Олега Шатова, мы с ним товарищи.

Пересёкся ли я с Кокориным? Да. Я рад, что он улыбается, и рад, что он справился со сложной ситуацией. Я жду его на поле, в том числе и в сборной. Игроков его уровня мало.

Гжегож — в потрясающей форме? Он эту неделю вообще почти не тренировался. Может, из-за этого забил. Я ему говорю: «Я что-то подустал тебе голевые отдавать. Вообще-то, наоборот должно быть», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Напомним, в перерыве Фёдор раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице чемпионата России. Форвард «железнодорожников» также предложил Шатову «идти и играть в мини-футбол», когда тот вмешался в его интервью.