Киммих: «Баварии» не хватало остроты и слаженности

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата Германии с «Падерборном» (3:2), назвав игру своей команды вялой и лишённой остроты в атаках.
«Мы играли вовсе не так, как могли, не очень хорошо. В первом тайме было ощущение, что игра открытая, но наши моменты были намного лучше. До перерыва счёт мог быть уже 3:0, мы могли вести с большим перевесом. Во втором тайме мы довольно рано забили гол, и игра могла сойти на нет, но именно мы позволили противнику вернуться в борьбу. Мы расслабились, не было слаженности, и этим сами себе усложнили жизнь. В целом сегодня нам не хватало доминирования на протяжении 90 минут, которое мы бы хотели иметь», — приводит слова Киммиха пресс-служба «Баварии».
Благодаря четвёртой победе в шестом матче «Бавария» впервые в этом сезоне вышла на первое место в турнирной таблице.
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