Гвардиола: не можем терять много очков. Нам нельзя отставать от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о конкуренции с «Ливерпулем» за первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Вчера, 28 сентября, в 7-м туре «Ливерпуль» на выезде со счётом 1:0 обыграл «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» одержал победу в гостевом матче с «Эвертоном» (3:1).

«Мы знали, что «Ливерпуль» снова победил и разрыв между нами вырос до восьми очков. Это очень много. После нашей победы отставание сократилось до пяти очков. Впереди ещё много матчей.

Понимаем, кто нам противостоит в гонке за чемпионский титул АПЛ. У них семь побед подряд, они выиграли Лигу чемпионов и показывают хороший футбол. Это наш главный соперник. Знаем, что не можем терять слишком много очков, поскольку в прошлом сезоне они потерпели только одно поражение.

Сезон длинный. Мы должны продолжать работать и не отставать от них. Возможно, нам удастся на них надавить посильнее и стать чемпионами АПЛ в третий раз кряду», — приводит слова Гвардиолы TEAMtalk.