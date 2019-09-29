Гвардиола: не можем терять много очков. Нам нельзя отставать от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о конкуренции с «Ливерпулем» за первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Вчера, 28 сентября, в 7-м туре «Ливерпуль» на выезде со счётом 1:0 обыграл «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» одержал победу в гостевом матче с «Эвертоном» (3:1).
«Мы знали, что «Ливерпуль» снова победил и разрыв между нами вырос до восьми очков. Это очень много. После нашей победы отставание сократилось до пяти очков. Впереди ещё много матчей.
Понимаем, кто нам противостоит в гонке за чемпионский титул АПЛ. У них семь побед подряд, они выиграли Лигу чемпионов и показывают хороший футбол. Это наш главный соперник. Знаем, что не можем терять слишком много очков, поскольку в прошлом сезоне они потерпели только одно поражение.
Сезон длинный. Мы должны продолжать работать и не отставать от них. Возможно, нам удастся на них надавить посильнее и стать чемпионами АПЛ в третий раз кряду», — приводит слова Гвардиолы TEAMtalk.
- 29 сентября 2019
-
13:30
-
13:19
-
12:56
-
12:51
-
12:46
-
12:21
-
12:12
-
11:56
-
11:40
-
11:33
-
11:27
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:10
-
10:08
-
09:58
-
09:57
-
09:44
-
09:34
-
09:30
-
09:18
-
09:17
-
09:07
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:14
-
08:08
-
07:31
-
07:19
-
06:14
-
06:02
-
05:52