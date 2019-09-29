Г. Невилл: Гвардиола сказал, что у «Сити» нет денег? У них их больше, чем у всех

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» в предстоящее зимнее трансферное окно купит новых игроков, несмотря на слова главного тренера Хосепа Гвардиолы, который сказал, что у клуба нет денег.

Травмы игроков обороны на старте нынешнего сезона вынудили Гвардиолу использовать опорного хавбека Фернандиньо в качестве защитника.

«Нужно рассчитывать, что «Сити» будет тратить деньги в январе. Утром узнал, что Гвардиола сказал, что у них нет денег. Ну, у них их больше, чем у всех.

Полтора года назад в январе они купили Эмерика Лапорта. Чувствую, что им снова придётся сделать нечто подобное.

Их состава не хватит на Лигу чемпионов и АПЛ, и Гвардиола это прекрасно знает. Он знает стандарты больше, чем кто-либо другой», — цитирует Невилла Sky Sports.