Г. Невилл: Гвардиола сказал, что у «Сити» нет денег? У них их больше, чем у всех

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Англии Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» в предстоящее зимнее трансферное окно купит новых игроков, несмотря на слова главного тренера Хосепа Гвардиолы, который сказал, что у клуба нет денег.
Травмы игроков обороны на старте нынешнего сезона вынудили Гвардиолу использовать опорного хавбека Фернандиньо в качестве защитника.
«Нужно рассчитывать, что «Сити» будет тратить деньги в январе. Утром узнал, что Гвардиола сказал, что у них нет денег. Ну, у них их больше, чем у всех.
Полтора года назад в январе они купили Эмерика Лапорта. Чувствую, что им снова придётся сделать нечто подобное.
Их состава не хватит на Лигу чемпионов и АПЛ, и Гвардиола это прекрасно знает. Он знает стандарты больше, чем кто-либо другой», — цитирует Невилла Sky Sports.
- 29 сентября 2019
-
01:11
-
00:56
-
00:43
-
00:37
-
00:13
-
00:11
- 28 сентября 2019
-
23:57
-
23:51
-
23:46
-
23:40
-
23:36
-
23:17
-
23:12
-
23:03
-
22:48
-
22:47
-
22:36
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:28