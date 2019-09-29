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Джикия рассказал о беседе с болельщиками «Спартака»

Джикия рассказал о беседе с болельщиками «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о состоявшейся беседе с болельщиками после матча 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«То, что трибуна очень негативно отзывается о команде по ходу матча, всегда мешает, но такому поведению есть объяснения. Болельщики были недовольны нашими результатами, от этого крики, замечания, свист. Даже оскорбления были. Болельщики всегда будут кричать что-то такое. Когда команда играет хорошо — будут хвалить. Когда плохо — ругать. Повторюсь, этому всему есть объяснение, они недовольны результатами команды. Все игроки сегодня подошли поблагодарили болельщиков, но мы втроём посчитали нужным подойти ближе и поговорить с болельщиками.

То, что «Динамо» подошло к болельщикам всей командой, они молодцы. А у нас я принял решение пойти от команды и поговорить", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».

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