Джикия: говорить с моей стороны о причине провала Кононова было бы некорректно

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об отставке главного тренера команды Олега Кононова.

«Посмотрим, пойдёт ли в такой ситуации на пользу отставка тренера, время покажет. В команде важно всё, каждый игрок и человек, чтобы каждый выполнял свои действия. Только единение может идти на пользу.

Говорить с моей стороны о причине провала Кононова было бы некорректно, но вы всё прекрасно знаете, что всегда важен результат. Мы хотели, чтобы у нас шла игра как можно лучше, мы хотели зарабатывать очки и улучшить своё положение в таблице, но, увы.

Если говорить о шансах «Спартака» побороться за выполнение целей на сезон, то отрыв большой, но в футболе всё бывает. Подсчёты будем делать после 30 тура.

Есть какие-то личные предпочтения, с кем хотели бы поработать — иностранцем или отечественным тренером? Следующий вопрос", — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.