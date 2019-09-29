Матвеев: думаю, «Краснодар» наиграл на победу в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:0).

«Игра сложилась для нас не очень просто. Мы довольны отношением наших ребят к игре. После трёх поражений было не очень просто выиграть. С самого начала у нас было преимущество, хотя и не было столько явных моментов. Думаю, мы сегодня наиграли на победу. Мы рады, что удалось одержать победу, это было крайне важно для нас.



Что касается травм, то Вандерсон получил повреждение после ЦСКА, у Спаича также небольшое повреждение голеностопа, но мы ожидаем его в ближайшее время на поле. У Игнатьева небольшая травма. Неприятно, но мы ждём их восстановления.



«Арсенал», может быть, добавил немного в концовке, сложно сказать, почему мы отдали инициативу сопернику в концовке второго тайма. Нужно посмотреть игру, понять, почему так получилось, поговорить с ребятами.



Мы не согласны с карточкой де Вильены. Было видно, что он сделал это не намеренно. Решают арбитры, они смотрят VAR. Не можем пока ничего сказать по поводу протеста. Нужно ещё раз посмотреть момент и потом принимать решение.



Мы рады, что Фернандеш наконец пополнил наши ряды. Понятно, что ему было непросто, он долгий период не участвовал в матчах.



Моменты были во втором тайме только у «Арсенала», но нельзя сказать, что мы чем-то недовольны. Конечно, есть небольшая усталость, эмоциональность после трёх поражений. Никакого кризиса у команды нет. Настроение в команде не лучшее, когда проигрываешь, это очевидно. Сейчас все мысли только о «Хетафе», думать о «Спартаке» мы начнём только в четверг вечером.



Ари является пенальтистом, мы не сомневаемся в нём. Если он периодически не забивает, это не значит, что он больше не будет пробивать пенальти. Он готов, у него есть определённый уровень и опыт», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.