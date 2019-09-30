Ари катал Шапи на спине, Гаттузо наблюдал из VIP-ложи. Фото победы «Краснодара»

29 сентября в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Ари, который реализовал 11-метровый. Во втором тайме преимущество краснодарского клуба увеличил Магомед-Шапи Сулейманов. На 78-й минуте за «Краснодар» дебютировал бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш.

«Краснодар» набрал 23 очка и догнал в турнирной таблице «Локомотив», «Ростов» и «Зенит». Клубы делят 2-5-е места. «Арсенал» (14) — на 8-м месте.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.