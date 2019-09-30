Бубнов: у «Краснодара» есть проблемы, им будет трудно в Лиге Европы

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:0).

«Игра в принципе шла на встречных курсах. «Арсенал», несмотря на гостевой статус, сегодня такая команда, которую ничем не напугаешь. «Краснодару» периодически приходилось сдерживать напор соперника, который бился до конца и играл достойно. Туляки неоднократно могли забить — выручал Сафонов, Ткачёв попал в штангу, давление ощущалось, особенно в концовке. Второй гол «Краснодара», забитый после грубой ошибки Григалавы, мог сломать «Арсенал», но этого не произошло.

У «Краснодара» есть проблемы, им будет трудно в Лиге Европы, потом ещё ждёт игра со «Спартаком», у которого поменяется тренер. И всё это на фоне огромных кадровых потерь, которые, безусловно, сказались на игре команды, нарушили её структуру. В этом свете победа над «Арсеналом» особенно важна. Когда начнут возвращаться в строй лидеры, восстановятся связи, «Краснодар» серьёзно прибавит. До тех пор нужно минимизировать потери.

«Краснодар» возглавил турнирную таблицу, но по игре нельзя назвать его лучшей командой. Качество матча «Локомотив» — «Зенит» было гораздо выше, и я согласен с Гаттузо, который назвал эту встречу лигочемпионской по уровню. ЦСКА неделю назад обыграл «Краснодар» и в данный момент также демонстрирует более цельный футбол. Впрочем, повторюсь, южане прибавят, скорее всего, после паузы на игры сборных, а промежуточная позиция для борьбы за самые высокие места у них отличная», — приводит слова Бубнова Sportbox.