Источник: «Спартак» заинтересован в возвращении Пилипчука
Бывший ассистент главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Роман Пилипчук может вернуться в столичный клуб, сообщает RT.
По информации источника, в возвращении Пилипчука в тренерский штаб заинтересован владелец «Спартака» Леонид Федун. Скорее всего, речь идёт о возвращении 52-летнего специалиста на должность, которую он занимал до ухода из клуба.
Напомним, вчера, 29 сентября, «Спартак» объявил об отставке с поста главного тренера команды Олега Кононова. Под его руководством команда проиграла последние четыре матча в чемпионате России и опустилась на 9-е место в турнирной таблице. После 11 туров в активе красно-белых 14 очков. К следующему матчу с «Краснодаром» «Спартак» будет готовить Сергей Кузнецов.
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