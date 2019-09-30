Роджерс оценил шансы «Лестера» на финиш в топ-4

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу своего клуба в 7-м туре АПЛ над «Ньюкасл Юнайтед» (5:0) и оценил шансы «лис» на финиш в первой четвёрке.

«Пока ещё очень и очень рано. Финиш в топ-4? Большой вопрос, ведь борьбу ведут клубы, которые там обычно финишируют. Мы лишь сосредоточены на том, как играем.

Если посмотреть на две лучшие команды чемпионата, то они великолепно работают с мячом. Они могут владеть мячом 60-70 процентов, но они также умеют отлично контратаковать, когда это необходимо. Сегодня нам тоже это удалось.

Мы здорово прессинговали, стремились забивать голы. Пять голов, ноль пропущенных — это хороший день для нас», — цитирует главного тренера «Лестера» The National.