Созин: если «Спартак» хочет стать чемпионом, то им нужна связка Гинер-Бабаев

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака». Специалист был уволен после четвёртого поражения москвичей подряд в РПЛ.
«Видел Гатуззо на двух матчах чемпионата России, слышал, что он приехал просто посмотреть на нашу дождливую Москву: сходить на футбол, посетить рестораны, Кремль и Вечный огонь. Не уверен, что столь значимый и востребованный футбольный тренер просто так решил провести свободное время в компании известных российских футбольных агентов. Ради чего? Ради любви к России и к Москве? Не удивлюсь, если мы услышим о продолжении его карьеры в российском чемпионате. Случайностей не бывает.
Что касается Кононова, то он, безусловно, в чём-то виноват. Может, в подходе к тренировочной работе, может в чем-то ещё, но команда играет невнятно. Возникает вопрос: он в этом один виноват? Почему никто не спрашивает футболистов за их слабую и безвольную игру? Почему продолжается это старая песня с лайками под постами? Новые игрока, кажется, не подходили к структуре Кононова, возможно были ему навязаны. Виноват не только Кононов, спускать на него всех собак – это не профессионально.
Вместо Кононова напрашивается только один человек – Черчесов, но он занят. Что касается иностранца, то тренера, который придёт и спасёт всё за несколько дней, сегодня нет ни среди иностранцев, ни среди наших. Нужно расчищать Авгиевы конюшни, но кто пойдёт в команду, где нет ничего своего? Да и вряд ли руководство «Спартака» и «Динамо» захочет что-то менять в составе команд прямо сейчас. На это уже нет времени и трансфертное окно закрыто.
Я думаю «Спартак» примет человека, про которого сейчас никто не говорит.
Это будет временщик, возможно, Тихонов или кто-то из этой компании. Я, конечно, не навязываю свое мнение, но есть футбольные персонажи, которые остаются как бы «за скобками», они не выпячивают себя, но являются профессионалами высокого класса в своем деле. Я сейчас кого-то удивлю, но думаю, что Олег Яровинский или Николай Ларин смогли бы сделать конкурентоспособными как «Спартак» так и «Динамо».
Не удивлюсь, если всплывет фамилия Слуцкого. Для него и «Спартак», и «Динамо» — красивая история и новый вызов. Но немного фантасмагории — «Спартаку» нужен тренер в связке с гендиректором. Я бы посоветовал им связку Гинер – Бабаев, если они хотят стать чемпионами. Еще раз повторяюсь- это утопия, но это в идеале», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 сентября 2019
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