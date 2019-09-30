Глава «Ростова»: история Мамаева в прошлом. Уверен, он поможет нам уже весной

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал переход в клуб полузащитника Павла Мамаева, ранее выступавшего за «Краснодар».
«Подписание любого квалифицированного футболиста всегда проходит в условиях сильной конкуренции. Тем более когда речь идёт об игроке с российским паспортом. Нам удалось быстро договориться с Павлом.
Риск при подписании Мамаева? Павел — профессиональный игрок уровня сборной. Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернётся на прежний уровень, а может быть, и превзойдёт его. Что касается его физического состояния — Павел прошёл медицинское обследование в Ростове. У него прекрасные физические показания, врачи дали положительное заключение.
История последнего года известна всем. Если бы она нас смутила, мы бы не подписали этого игрока. Эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Я уверен, что он поможет нашей команде уже весной.
У нас нет юридических оснований для того, чтобы заявить игрока прямо сейчас. Решения по составу команды на поле всегда принимает главный тренер. Я думаю, что если бы Павел был в заявке, то мы бы увидели его на поле уже через месяца полтора. Ему предстоит большая работа по восстановлению, но я не исключаю того, что Павел сыграет в одном из товарищеских матчей уже в этом году либо на зимних тренировочных сборах», — цитирует Арутюнянца Sport24.
- 30 сентября 2019
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