Григорян: сразу сказал Чистякову, что он будет играть в топ-клубе

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мыслями о вызове в сборную России защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.
«Абсолютно не удивительно, что Чистяков вызван в сборную. Он входит в тройку самых перспективных российских центральных защитников, которые могут заиграть на высоком уровне, в том числе и в сборной. Чистяков обладает всеми модельными характеристиками игрока сборной, потому что многие центральные защитники не обладают высокой скоростью, а у Чистякова она присутствует. Он хладнокровен, у него устойчивая психика. Это тот защитник, который умеет начать атаку и великолепно ведёт единоборства вверху. Самое большое его преимущество – ментальность. Чистяков понимает, что он способен играть на самом высоком уровне.
Я Дмитрию сразу сказал, что он будет играть в топ-клубе. Считаю, что Карпин тоже создал топ-клуб, но тогда, зная, что он родом из Питера, я понимал, что рано или поздно он будет играть в «Зените», — сказал Григорян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 30 сентября 2019
-
16:51
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:42
-
15:27
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
13:50
-
13:48
-
13:33
-
13:25
-
13:22
-
13:04
-
13:04
-
12:59
-
12:46
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
11:59
-
11:58
-
11:42