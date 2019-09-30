Мамаев: все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился мнением о том, как он оказался в заключении. Также Мамаев в интервью собственной супруге Алане рассказал, чего он ждёт от их отношений.
«Как мы попали в такую ситуацию? Ну, за Сашу я не буду отвечать, но все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так. Но людям я хочу ответить, что не нужно копаться в грязном белье чужой семьи. В первую очередь надо разобраться в себе. Счастливые люди не замечают проблем других людей. Я попытаюсь сам разобраться в себе и в своей семье.
Считаю, что у нас многое было не так, нам нужно многое с тобой изменить и к чему-то прийти. Что именно? Это наши личные вопросы, и я не хочу их озвучивать. У каждого из нас своё видение отношений. У меня сейчас есть желание всё сделать таким образом, чтобы мы оба были счастливы. Счастлив ли я сейчас? На данный момент я в таком состоянии, когда я счастлив от того, что я нахожусь рядом с тобой и детьми», — сказал Мамаев.
- 30 сентября 2019
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